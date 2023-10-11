Во Владимире стартовала Вахта памяти. Почетное дежурство у мемориала на площади Победы будут...

Во Владимире стартовала "Вахта памяти".Почетное дежурство у мемориала на площади Победы будут нести учащиеся школ и вузов. Федор Лалакин продолжит.По традиции торжественное открытие "Вахты памяти" началось с выноса флага Российской Федерации. Ежегодно "Вахту" несут более 250 владимирских школьников и студентов.Сергей Голощапов, руководитель Центра военно-патриотического воспитания молодежи "Пост №1":- Сегодня, как всегда много людей, я вижу новые лица, подрастающее поколения, ребята уходят из школы, уходят дальше учиться, новые ребята приходят, то есть вахта продолжается.На "пост номер один" школьники заступают ежедневно с 11 утра до 13 часов. В почетном карауле только лучшие ученики. Заслужившие это право своими достижениями в учебе, в общественной и военно-спортивной работе. Немалая роль в этом отводится учителям, которые занимаются патриотическим воспитанием своих подопечных.Денис Куликов, учитель ОБЖ средней школы №26:- Это всегда было важно, потому что если мы не будем любить свою родину, если мы не будем растить любовь к родине в наших подрастающих поколениях все рано или поздно закончится крахом. Для нашего государства, для нашей родины это особенно важно.В память о павших воинах Великой Отечественной войны участники акции возложили цветы к Вечному огню и объявили минуту молчания. В рамках "Вахты памяти" с учащимися проводятся уроки мужестваФедор Лалакин Алексей КовалевВести Владимир