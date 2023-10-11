Во Владимире судом присяжных вынесен приговор вору в законе. Владимирским областным судом ...

Во Владимире судом присяжных вынесен приговор "вору в законе".Владимирским областным судом установлено, что не позднее 2011 года гражданин Грузии по традициям преступного мира, был объявлен («коронован») так называемым «вором в законе», сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В 2019 году в СИЗО-1 он указал сокамерникам, что занимает высшее положение в преступной иерархии. А именно, нарушая правила изоляции путем перекрикивания со следственно-арестованными и осужденными из других камер, он сообщил им о своем статусе «вора в законе». И получил от них признание. также этот статус подсудимый подтверждал и демонстрировал, пропагандируя правила и обычаи криминальной субкультуры. А также «воровские идеи», сплачивая ими криминальных личностей.За это его приговорили с участием коллегии присяжных на 9 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://www.pxfuel.com