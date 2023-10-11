Во Владимирской области из-за отсутствия подъезда к селу не смогли спасти человека. В Судогодском...

Во Владимирской области из-за отсутствия подъезда к селу не смогли спасти человека.В Судогодском районе жителей деревни как отрезало от цивилизации. Люди жалуются, в распутицу к домам не могут подъехать ни скорая, ни пожарные. В проблеме разбиралась Мария Городская.На полноприводной Ниве ещё можно преодолеть эту полосу препятствий в четыре километра. Местным для того, чтобы проехать, даже пришлось купить... трактор.Анастасия Заграничнова, староста деревни Неврюево:- Потому что здесь живём зимой, хоть как-то выехать. Зима ещё такое, время года нормальное, администрация нам чистит дороги. У нас всё аккуратно, хорошо. Но нас подводит всё время весна.В деревне Неврюево по дороге, если её можно так назвать, не могут проехать ни машины МЧС, ни скорая. На днях будут поминки - 40 дней как не стало местного жителя Александра.Анастасия Заграничнова, староста деревни Неврюево:- Скорая ехала пять часов. Он был с инсультом. Он умер прям в машине. Только из-за дороги, потому что проехать не могут, человек умер. Он скончался, потому что было большое поражение мозга, вовремя не оказали помощь при инсульте. До этого у нас в тринадцатом году дом сгорел с молодыми людьми, просто сотрудники МЧС не проехали.Анастасия с семьёй живёт здесь с начала пандемии. Место тихое. До города 20 километров. Все хорошо, если бы не одно "но"...Анастасия Заграничнова, староста деревни Неврюево:- С 21-го года мы начали бить тревогу, потому что мы знали, что нашу дорогу старую закроют и откроют мост. Дорога после моста проходит по болоту. Нас туда стаскивало в овраг просто. по глине, было очень страшно ехать, конечно. Как оказалось, мы никому не нужны в этой ситуации.Старая дорога, о которой говорит Анастасия, за 20 лет силами (и за счёт) местных жителей и немного районной администрации, что называется, "утрамбовалась". Но от моста сейчас ведёт другая "тропа" - на которую и жалуются местные. По мнению исполняющего обязанности начальника судогодского МКУ, по той, старой дороге жители до сих пор катались бы с ветерком, если бы не М12 и вот этот мост. Чиновники пеняют на то, что земля - не на балансе районной администрации.Валерий Курышев, ио начальника МКУ Судогодского района "Управление архитектуры и градостроительства":- В данный момент этим вопросом занимаемся, но пока сдвигов больших нет. Формируется межевой план данной дороги, чтобы поставить на кадастровый учёт земельный участок. И после чего можно направить бюджетные средства на её обустройство.Только представители администрации Судогодского района лукавят - все нюансы проекта скоростной магистрали с ними согласовывались. И они же ДОЛЖНЫ были подумать, каково будет жителям. Теперь их дело - обеспечить транспортную доступность, говорят в прокуратуре. Первое предупреждение чиновники уже проигнорировали.Николай Шальнов, старший помощник прокурора Судогодского района:- В связи с тем, что эти требования не были удовлетворены, прокурор Судогодского района обратился с исковым заявлением в суд.Когда решение вступит в законную силу, будет неважно, кому принадлежит земля. Сделать хорошую дорогу - обязанность администрации.Мария Городская, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".