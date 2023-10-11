Во Владимирской области из-за отсутствия подъезда к селу не смогли спасти человека.
В Судогодском...
Во Владимирской области из-за отсутствия подъезда к селу не смогли спасти человека.
В Судогодском районе жителей деревни как отрезало от цивилизации. Люди жалуются, в распутицу к домам не могут подъехать ни скорая, ни пожарные. В проблеме разбиралась Мария Городская.
На полноприводной Ниве ещё можно преодолеть эту полосу препятствий в четыре километра. Местным для того, чтобы проехать, даже пришлось купить... трактор.
Анастасия Заграничнова, староста деревни Неврюево:
- Потому что здесь живём зимой, хоть как-то выехать. Зима ещё такое, время года нормальное, администрация нам чистит дороги. У нас всё аккуратно, хорошо. Но нас подводит всё время весна.
В деревне Неврюево по дороге, если её можно так назвать, не могут проехать ни машины МЧС, ни скорая. На днях будут поминки - 40 дней как не стало местного жителя Александра.
Анастасия Заграничнова, староста деревни Неврюево:
- Скорая ехала пять часов. Он был с инсультом. Он умер прям в машине. Только из-за дороги, потому что проехать не могут, человек умер. Он скончался, потому что было большое поражение мозга, вовремя не оказали помощь при инсульте. До этого у нас в тринадцатом году дом сгорел с молодыми людьми, просто сотрудники МЧС не проехали.
Анастасия с семьёй живёт здесь с начала пандемии. Место тихое. До города 20 километров. Все хорошо, если бы не одно "но"...
Анастасия Заграничнова, староста деревни Неврюево:
- С 21-го года мы начали бить тревогу, потому что мы знали, что нашу дорогу старую закроют и откроют мост. Дорога после моста проходит по болоту. Нас туда стаскивало в овраг просто. по глине, было очень страшно ехать, конечно. Как оказалось, мы никому не нужны в этой ситуации.
Старая дорога, о которой говорит Анастасия, за 20 лет силами (и за счёт) местных жителей и немного районной администрации, что называется, "утрамбовалась". Но от моста сейчас ведёт другая "тропа" - на которую и жалуются местные. По мнению исполняющего обязанности начальника судогодского МКУ, по той, старой дороге жители до сих пор катались бы с ветерком, если бы не М12 и вот этот мост. Чиновники пеняют на то, что земля - не на балансе районной администрации.
Валерий Курышев, ио начальника МКУ Судогодского района "Управление архитектуры и градостроительства":
- В данный момент этим вопросом занимаемся, но пока сдвигов больших нет. Формируется межевой план данной дороги, чтобы поставить на кадастровый учёт земельный участок. И после чего можно направить бюджетные средства на её обустройство.
Только представители администрации Судогодского района лукавят - все нюансы проекта скоростной магистрали с ними согласовывались. И они же ДОЛЖНЫ были подумать, каково будет жителям. Теперь их дело - обеспечить транспортную доступность, говорят в прокуратуре. Первое предупреждение чиновники уже проигнорировали.
Николай Шальнов, старший помощник прокурора Судогодского района:
- В связи с тем, что эти требования не были удовлетворены, прокурор Судогодского района обратился с исковым заявлением в суд.
Когда решение вступит в законную силу, будет неважно, кому принадлежит земля. Сделать хорошую дорогу - обязанность администрации.
Мария Городская, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".