Во Владимирской области оперативники изъяли у уроженца Средней Азии 99 свертков с...
Во Владимирской области оперативники изъяли у уроженца Средней Азии 99 свертков с наркотиком.
Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Петушинскому району в результате оперативных мероприятий задержали 20-летнего уроженца Средней Азии.
Как информирует пресс-служба УМВД России по Владимирской области, обнаружены и изъяты 99 свертков с неизвестным содержимым.
В результате проведенного экспертно-криминалистического исследования было установлено, что это синтетический наркотик мефедрон (массой почти 50 граммов) и метадон (8 граммов).
Задержанный должен был сбыть это на территории Петушинского района «бесконтактным способом».
Оперативники установили, что задержанный, не имея постоянного источника дохода, решил таким образом «подработать».
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам «покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере».
Подозреваемого заключили под стражу.
Фото: pxfuel.com