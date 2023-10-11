Во Владимирской области оперативники изъяли у уроженца Средней Азии 99 свертков с...

Во Владимирской области оперативники изъяли у уроженца Средней Азии 99 свертков с наркотиком.Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Петушинскому району в результате оперативных мероприятий задержали 20-летнего уроженца Средней Азии.Как информирует пресс-служба УМВД России по Владимирской области, обнаружены и изъяты 99 свертков с неизвестным содержимым.В результате проведенного экспертно-криминалистического исследования было установлено, что это синтетический наркотик мефедрон (массой почти 50 граммов) и метадон (8 граммов).Задержанный должен был сбыть это на территории Петушинского района «бесконтактным способом».Оперативники установили, что задержанный, не имея постоянного источника дохода, решил таким образом «подработать».В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам «покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере».Подозреваемого заключили под стражу.Фото: pxfuel.com