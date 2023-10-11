Во Владимирской области перед судом предстанут трое жителей Гороховецкого района.

Во Владимирской области перед судом предстанут трое жителей Гороховецкого района. Мужчин обвиняют в повторном управлении транспортными средствами в состоянии опьянения. Об этом сообщила пресс-служба .Инцидент произошёл летом 2023 года. В Гороховце инспекторы ДТП остановили пьяных мужчин на мотоцикле и мопедах. Как выяснилось, все трое были ранее лишены прав за вождение в нетрезвом виде. В ведомстве отмечают, что один из фигурантов и вовсе привлекался к уголовной ответственности.Сегодня уголовные дела в отношении гороховецких мотоциклистов направлены в суд.