На пресс-конференции губернатор Авдеев рассказал о ситуации с заболеваемостью во Владимирской области

Во Владимирской области растет число заболевших ковидом. За последнюю неделю в регионе зарегистрировано 173 случая. Такую цифру озвучил во время пресс-конференции губернатор Александр Авдеев.В межучреждениях развернуто 36 коек, занято из них только 17. К счастью, сейчас вирус мутировал и чаще проходит без осложнений.Несмотря на это, до конца года в областном центре введут в эксплуатацию основной корпус инфекционного госпиталя. Второй планируют достроить в 2024-м.Для сравнения, в 2021 году за сутки насчитывали от 200 до 300 пациентов с COVID-19. Для больных тогда подготовили порядка 2,5 тысяч мест.