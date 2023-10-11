Во Владимирской области загорелся спасенный от сноса Терем с камином. В Кольчугине дознаватели...

Во Владимирской области загорелся спасенный от сноса "Терем с камином".В Кольчугине дознаватели выясняют причину пожара в тереме с камином. Деревянный дом на улице Володарского тушили почти полтора часа.Пострадала внутренняя отделка. Здание законсервировано, электричества в нем нет, поэтому, вероятно, речь идет о неосторожном обращении с огнем или об умышленном поджоге."Терем с камином" - так называют этот особняк кольчугинцы. За уникальный старинный камин, который стоит внутри. Местные жители трепетно относятся к зданию. Год назад, когда его хотели снести и построить здесь стадион, люди высказались против. И настаивали на включении терема в реестр объектов культурного наследия.