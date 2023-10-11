Ремонт участка федеральной трассы А-108 «Московское большое кольцо», находящийся на территории Владимирской области, завершён.

Ремонт участка федеральной трассы А-108 «Московское большое кольцо», находящийся на территории Владимирской области, завершён. Об этом сообщили наши коллеги из со ссылкой на пресс-службу Федерального управления автодорог «Центральная Россия».Специалисты восстановили 10 км дороги. Проезжую часть покрыли щебеночно-мастичным асфальтобетоном, обочины трассы укрепили, а на дорогу нанесли новую разметку. Здесь же установили барьерные ограждения и знаки. Также дорожники обновили 6 остановок общественного транспорта.Ремонт трассы А-108 во Владимирской области продолжится в 2024 году. В следующем сезоне планируют восстановить участок в 16 км.