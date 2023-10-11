Во ВлГУ прошел региональный форум Наш общий дом - Россия: уникальность исторического пути и защита...

Во ВлГУ прошел региональный форум "Наш общий дом - Россия: уникальность исторического пути и защита духовных ценностей".В нем приняли участие более 700 студентов из разных вузов, представители органов власти, религиозные и общественные организации. Они обсудили будущее страны, вопросы духовно-нравственного воспитания и поддержки семейных ценностей.Анзор Саралидзе - ректор ВлГУ:- Наш сегодняшний форум проходит в преддверии большого молодежного межрелигиозного форума,который пройдет в Москве в начале ноября. И в рамках указа президента №809, многие об этом знают. "Сохранение духовно-нравственных ценностей", будет сформирована команда, в том числе, и наших студентов, которые буду участвовать в большом форуме уже в Москве. А в регионах сейчас проходит на таких площадках очень много мероприятий, наш университет не исключение.В ВлГу обучаются и иностранные студенты из 60 стран. На форуме были представлены 2 выставки - декоративно-прикладное искусство,а также национальные костюмы разных народов мира. Любой желающий мог как пообщаться с учащимися, так и познакомиться с культурой и традициями других государств.Татьяна Адулова - министр внутренней политики Владимирской области:- Коллеги сказали, что более тысячи студентов из других стран учится в нашем опорном вузе, в Влгу, это отрадно, и ребята поделились ,что им очень нравится в нашей стране, тем более, Во Владимире, в общем то, в центре российской государственности.