Дмитрий Колдун прокомментировал несостоявшуюся свадьбу: Это жизнь, что поделаешь.

Дмитрий Колдун прокомментировал несостоявшуюся свадьбу: "Это жизнь, что поделаешь."Дмитрий Колдун испытывает особенные чувства к Аните Цой. И это неудивительно, ведь они могли бы стать родственниками. Как выяснилось, мать Дмитрия Колдуна была гражданской женой дяди Аниты Цой — Бориса. По словам певицы, все шло к свадьбе, но трагическое событие помешало Колдуну и Цой стать семьей. У жениха обнаружили недуг, в связи с которым заключить союз было невозможно.Теперь, когда дяди Аниты Цой нет в мире живых, она раскрыла семейную тайну. Юлия и Наталья – двоюродные сестры Аниты. Их отец Борис состоял в долгих отношениях с мамой Дмитрия Колдуна. Спустя много лет это стало широко известно, благодаря .Мама Димы Колдуна Татьяна сейчас счастлива замужем за другим мужчиной. Семейную драму Дмитрий Колдун прокомментировал коротко: "Это жизнь, что поделаешь."Известно, что Анита Цой и Дмитрий Колдун по сей день находятся в прекрасных отношениях. Ранее певица заявляла, что ее и Дмитрия связывает очень многое. Среди прочего она называла любовь. Цой подчеркивала не раз, что они с Дмитрием любят друг друга и на это есть веские основания. Но в то же время не оставалось и без интриги: Анита Цой отмечала, что скоро в это все убедятся. Теперь ни у кого нет сомнения – основания для взаимных чувств Дмитрия Колдуна и Аниты Цой есть.