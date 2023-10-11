Вспышку болезни Ньюкасла зафиксировали и подтвердили в одном из подсобных хозяйств Владимирской...
Вспышку болезни Ньюкасла зафиксировали и подтвердили в одном из подсобных хозяйств Владимирской области.
Речь идёт про посёлок Иванищи Гусь-Хрустального района.
Населенный пункт объявили угрожаемой зоной. Об этом сообщается в приказе региональной инспекции госнадзора в области обращения с животными и ветеринарии, опубликованном на сайте правовых актов области:
“Объявить территорию птицеводческого объекта ЛПХ..., расположенного по адресу дом 38, улица 2-я Лесная п. Иванищи, … неблагополучным пунктом и установить карантин болезни птиц".
Сам поселок Иванищи объявлен угрожаемой зоной по ньюкаслской болезни.
В период карантина запрещается выпускать из помещений птиц, восприимчивых к болезни Ньюкасла, торговать мясом, заготавливать, ввозить или вывозить её из хозяйства.
Важно:
Болезнь Ньюкасла (псевдочума, азиатская птичья чума, пневмоэнцефалит) – это серьезное инфекционное заболевание, поражающее внутренние органы, нервную и дыхательную системы. Возбудителем болезни является парамиксовирус PMV-1, характеризующийся большим количеством непохожих друг на друга штаммов.
Фото: pxfuel.com