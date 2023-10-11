Вспышку болезни Ньюкасла зафиксировали и подтвердили в одном из подсобных хозяйств Владимирской...

Вспышку болезни Ньюкасла зафиксировали и подтвердили в одном из подсобных хозяйств Владимирской области.Речь идёт про посёлок Иванищи Гусь-Хрустального района.Населенный пункт объявили угрожаемой зоной. Об этом сообщается в приказе региональной инспекции госнадзора в области обращения с животными и ветеринарии, опубликованном на сайте правовых актов области:“Объявить территорию птицеводческого объекта ЛПХ..., расположенного по адресу дом 38, улица 2-я Лесная п. Иванищи, … неблагополучным пунктом и установить карантин болезни птиц".Сам поселок Иванищи объявлен угрожаемой зоной по ньюкаслской болезни.В период карантина запрещается выпускать из помещений птиц, восприимчивых к болезни Ньюкасла, торговать мясом, заготавливать, ввозить или вывозить её из хозяйства.Важно:Болезнь Ньюкасла (псевдочума, азиатская птичья чума, пневмоэнцефалит) – это серьезное инфекционное заболевание, поражающее внутренние органы, нервную и дыхательную системы. Возбудителем болезни является парамиксовирус PMV-1, характеризующийся большим количеством непохожих друг на друга штаммов.Фото: pxfuel.com