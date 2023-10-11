Многие знают Милоша Биковича как талантливого сербского актера театра и кино. Картины с его участием всегда среди лидеров проката. Но он еще и хороший певец. И записанный им с Дарьей Кузнецовой потенциальный хит Танцуешь со мной – тому лучшее подтверждение!
Многие знают Милоша Биковича как талантливого сербского актера театра и кино. Картины с его участием всегда среди лидеров проката. Но он еще и хороший певец. И записанный им с Дарьей Кузнецовой потенциальный хит "Танцуешь со мной" – тому лучшее подтверждение!
Ведь Кузнецова – главный сегодня отечественный хитмейкер,
песни которой есть в репертуаре Сергея Лазарева, Димы Билана и Ольги Бузовой.
Она тонко чувствует запросы аудитории, понимает природу того или иного артиста,
что позволяет ей создавать идеальные с точки зрения шоу-бизнеса продукты.
Милошу Биковичу она предложила легкую танцевальную песню, в
стиле популярной музыки, для которой написала слова и музыку. Уже из названия
которой понятны ее характер и настроение.
"Один твой взгляд, и захлопнулся капкан, но кто из нас попал,
пока не знаю сам", – эту строчку можно считать сюжетной основной песни.
Конечно, же песни о любви "от зари до зари", о ярких чувствах, о ревности и
вранье. "Все наши ночи с тобой, где ты укрыта лишь мной, где мы вдвоем с тобой
могут остаться мечтой», – поет Бикович. И образность этих строчек восхищает.
Композиция Милоша Биковича призвана поднять настроение и
помочь расслабиться. И энергичная музыка Дарьи Кузнецовой для этого отлично
подходит. Мелодический облик ее композиции изобилует массой разнообразных
рисунков, при этом порции звуковых вкраплений возникают своевременно и не
перегружают слух. Перкуссия утоплена в общую картину нужным и ненавязчивым
образом. Баланс расставлен по нужным местам, что делает композицию гармоничной
и запоминающейся.
Музыкальный эксперимент Биковича оказался успешным. И песню
явно ждет счастливая судьба. Под нее хочется танцевать, жить и просто любить. Тем более сейчас, когда Алла Пугачева покинула страну, на эстраде есть вакантное место.