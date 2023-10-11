Многие знают Милоша Биковича как талантливого сербского актера театра и кино. Картины с его участием всегда среди лидеров проката. Но он еще и хороший певец. И записанный им с Дарьей Кузнецовой потенциальный хит Танцуешь со мной – тому лучшее подтверждение!

Многие знают Милоша Биковича как талантливого сербского актера театра и кино. Картины с его участием всегда среди лидеров проката. Но он еще и хороший певец. И записанный им с Дарьей Кузнецовой потенциальный хит "Танцуешь со мной" – тому лучшее подтверждение!Ведь Кузнецова – главный сегодня отечественный хитмейкер,песни которой есть в репертуаре Сергея Лазарева, Димы Билана и Ольги Бузовой.Она тонко чувствует запросы аудитории, понимает природу того или иного артиста,что позволяет ей создавать идеальные с точки зрения шоу-бизнеса продукты.Милошу Биковичу она предложила легкую танцевальную песню, встиле популярной музыки, для которой написала слова и музыку. Уже из названиякоторой понятны ее характер и настроение."Один твой взгляд, и захлопнулся капкан, но кто из нас попал,пока не знаю сам", – эту строчку можно считать сюжетной основной песни.Конечно, же песни о любви "от зари до зари", о ярких чувствах, о ревности ивранье. "Все наши ночи с тобой, где ты укрыта лишь мной, где мы вдвоем с тобоймогут остаться мечтой», – поет Бикович. И образность этих строчек восхищает.Композиция Милоша Биковича призвана поднять настроение ипомочь расслабиться. И энергичная музыка Дарьи Кузнецовой для этого отличноподходит. Мелодический облик ее композиции изобилует массой разнообразныхрисунков, при этом порции звуковых вкраплений возникают своевременно и неперегружают слух. Перкуссия утоплена в общую картину нужным и ненавязчивымобразом. Баланс расставлен по нужным местам, что делает композицию гармоничнойи запоминающейся.Музыкальный эксперимент Биковича оказался успешным. И песнюявно ждет счастливая судьба. Под нее хочется танцевать, жить и просто любить. Тем более сейчас, когда Алла Пугачева покинула страну, на эстраде есть вакантное место.