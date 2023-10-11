Во Владимирской области в третий раз проходит конкурс лучших детских врачей.

Во Владимирской области в третий раз проходит конкурс лучших детских врачей. Жителей регионального центра приглашают поддержать своих докторов и выразить признательность и благодарность за нелёгкий труд. Об этом сообщила пресс-служба .Проголосовать за владимирских педиатров можно на портале проекта . Здесь же жителей города просят оставлять отзывы, писать признания и рассказывать истории. Кстати, детские рисунки в поддержку врачей будут оценены отдельно, а лучших юных художников поощрят.В сообщении пресс-службы отмечается, что по итогам народного голосования выберут 5 лучших врачей-педиатров и 5 детских врачей-специалистов города Владимира.