Жители Владимирской области могут общаться с ЖКХ напрямую через специальный чат-бот. С...

Жители Владимирской области могут общаться с ЖКХ напрямую через специальный чат-бот.С сегодняшнего дня для жителей региона стало доступно мобильное приложение "Госуслуги.Дом". Об этом напомнили в правительстве региона.Умный помощник для хозяев квартир позволяет передавать данные по счетчикам, оплачивать все счета в одном месте без комиссии, узнавать о плановых работах и аварийных ситуациях в доме, направлять обращения в управляющие компании через чат-бот, инициировать общедомовые собрания и участвовать в них. Приложение доказало удобство и полезность в пилотных регионах. Теперь подключить его через "Госуслуги" может каждый житель многоквартирного дома Владимирской области.