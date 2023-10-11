27 муниципальных образований региона участвовали в программе «50 на 50». Согласно постановлению губернатора из областного бюджета выделяется ровно такая же сумма, какую собрали на реализацию

27 муниципальных образований региона участвовали в программе «50 на 50». Согласно постановлению губернатора из областного бюджета выделяется ровно такая же сумма, какую собрали на реализацию проектов благоустройства в своих населенных пунктах сами жители, сообщили в пресс-службе областного правительства. Деньги бюджета региона пойдут следующим муниципальным образованиям: – городу Гусь-Хрустальный – 127 тыс. рублей на ремонт автодороги