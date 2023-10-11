Животные из приюта во Владимире уже находят новых хозяев, благодаря нашей рублике Хочу...

Животные из приюта во Владимире уже находят новых хозяев, благодаря нашей рублике "Хочу домой!"Время рубрики "Хочу домой!". О питомцах, которые по разным причинам остались без хозяев, но очень хотят обрести постоянный дом.Сегодня наш герой - Волчок. "Парень без комплексов", шутят волонтеры. Возраст - около года. В приюте "Дорога добра", что под Владимиром, освоился сразу после того, как хвостатого спасли от отравления. Волчок - метис хаски, ласковый и игривый. Размер - средний, привит и обработан. Ищет хозяина и друга, с которым сможет бегать по полям и участвовать в соревнованиях. Информация по телефону на экране и в сообществе приюта "Дорога добра" ВКонтакте.И, к счастью, завершим мы этот выпуск новой смежной рубрикой - "Я дома". "Дорога добра" поделилась историей обретения семьи малышкой Джесси.За три долгих для жителя приюта года - ни одного звонка. И вдруг новая домашняя, полная любви и заботы жизнь да ещё и в квартире. Джесси бросали дважды, однажды даже привязав на вокзале под палящим солнцем. Есть ей приходилось на помойке. Сейчас волонтерам до сих пор сложно выразить словами, насколько они счастливы за свою подопечную. Ещё до переезда в новую квартиру для собачки купили все необходимое и встретили с теплотой и открытым сердцем. И Джесси, говорят в приюте, не подвела.(Телефон приюта: 8-902-882-63-03)