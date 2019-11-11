За четыре дня выявлено более 60 правонарушений, совершенных водителями и пешеходами.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Александровскому району подвели итоги профилактиче­ского мероприятия «Пешеход», проходившего на территории рай­она в период с 28 по 31 октября 2019 года. Основной целью профилактического мероприятия было снижение количества жертв среди пешеходов, повышение культуры использования пешеходных переходов как инструмента, гарантирующего безопасность пешеходу на дороге, а также профилактика нарушений Правил дорожного движения.За время проведения мероприятий инспекторами отдельного взвода дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России по Александровскому району было выявлено более 60 правонарушений, в том числе предусмотренных ст. 12.18 Кодекса РФ об административных правонаруше­ниях (непредоставление преимущества в движении пешеходам) и ст. 12.29 Кодекса РФ об административных правонаруше­ниях (нарушение ПДД пешеходом).Все правонарушители были привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. С каждым водителем сотрудники полиции провели профилактические беседы, напомнив, что при переходе проезжей части пешеходы имеют преимущество перед транспортными средствами на пешеходных переходах, обозначенных разметкой и знаками, как на нерегулируемых пешеходных переходах, так и на регулируемых переходах при наличии соответствующего сигнала светофора. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость, а в случае необходимости - остановиться для того, чтобы пропустить пешеходов, находящихся на проезжей части, дав им возможность безопасно завершить переход дороги. Пешеходам, в свою очередью, напомнили, что перед выходом на пешеходный переход необходимо убедиться в личной безопасности, не пересекать переход на моноколесах, сигвеях, гироскутерах, самокатах и велосипедах.