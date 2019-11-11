Республика Башкирия стала единственным регионом в России, где действует общий номер для записи к врачу. По номеру 1301 пациент попадает в колл-центр, откуда его запишут в желаемую городскую или районную поликлинику, рассказала на оперативном совещании в правительстве региона замминистра здравоохранения Башкортостана Ирина Кононова.

Республика Башкирия стала единственным регионом в России, где действует общий номер для записи к врачу. По номеру 1301 пациент попадает в колл-центр, откуда его запишут в желаемую городскую или районную поликлинику, рассказала на оперативном совещании в правительстве региона замминистра здравоохранения Башкортостана Ирина Кононова.Как уточнили "Вестям Уфа", время ожидания составит не более минуты. Жители региона имеют право воспользоваться единым номером, если не получилось дозвониться в лечебное учреждение. Отметим, что по республике поступало большое количество жалоб на работу регистратур в поликлиниках, где порой телефонные звонки остаются без ответа. В свою очередь первый зам премьера правительства Андрей Назаров поручил широко информировать жителей о едином номере — 1301.