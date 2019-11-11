Московская школьница стала жертвой насильника. Над 15-летней девочкой надругался молодой человек, который является гражданином Австрии. Как передает , о случившемся с восьмиклассницей в ..

Московская школьница стала жертвой насильника. Над 15-летней девочкой надругался молодой человек, который является гражданином Австрии.Как передает , о случившемся с восьмиклассницей в полицию заявила социальный педагог. С ее слов, все произошло в Химках на съемной квартире.У подозреваемого 1990 года рождения оказалось австрийское гражданство. В Москве у молодого человека есть временная регистрация, он нигде не работает.