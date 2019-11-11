Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей – одна из самых известных пар российского кино. Снятыми ими фильмами восхищается вся страна. И мало кто знает, какая драма разворачивается в их семье...

Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей – одна из самых известных пар российского кино. Снятыми ими фильмами восхищается вся страна. И мало кто знает, какая драма разворачивается в их семье...Старший сын режиссер и оператора Анатолий Мукасей-младшийпрожил всего 20 лет. В 1978 он выбросился с балкона из-за наркозависимости. Вгод его смерти у Анатолия родился сын Даниил. Ему 41 год, он занималсякомпьютерным монтажом фильмов. Но недавно жизнь круто изменилась...Уже уже почти год Даниил скитается по миру без копейкиденег. Как оказалось, разругавшись со своей знаменитой бабушкой, режиссером культовой картины"Гардемарины, вперед!", Даниил остался без жилья и средств ксуществованию, а свои последние сбережения отдал инвестиционной компании подпроценты. Но ни денег, ни процентов Даниил до сих пор не получил.В студиипрограммы "Мужское и женское", которая выйдет в эфир Первого канала 13 ноября в 16 часов, Даниил расскажет, как докатился добездомной жизни, как стал бомжевать под забором, почему не общается с бабушкой как и встретится с теми, кому опрометчиво доверил свои накопления...