Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева выступит на Гран-при России по фигурному катанию. Тренер спортсменки канадец Брайан Орсер высоко оценил форму фигуристки.

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева выступит на Гран-при России по фигурному катанию. Тренер спортсменки канадец Брайан Орсер высоко оценил форму фигуристки."Евгения сейчас в лучшей форме за всю ее жизнь. Она неудачно исполнила короткую программу на этапе в Канаде. Но Евгения трудилась так, как никогда раньше. Надеюсь, скоро мы увидим плоды этих усилий. Евгения пребывает в хорошем расположении духа и упорно тренируется, так что мы надеемся на лучшее", — приводит слова Орсера ТАСС.Гран-при России пройдет в Москве с 15 по 17 ноября. Евгения Медведева выступала на канадском этапе Гран-при, где заняла шестое место.