Обвиняемая в вымогательстве около 70 миллионов рублей бывшая жена члена банды Цапков Наталья Стришняя вышла из комы. Она еще остается в реанимации, но уже отключена от аппарата искусственной вентиляции легких, рассказал ее адвокат Мурад Мусаев.

Обвиняемая в вымогательстве около 70 миллионов рублей бывшая жена члена банды Цапков Наталья Стришняя вышла из комы. Она еще остается в реанимации, но уже отключена от аппарата искусственной вентиляции легких, рассказал ее адвокат Мурад Мусаев.Заседание суда по делу Стришней было отложено в Ростовской области 6 ноября, напоминает ТАСС. Наталью Стришнюю госпитализировали в Кущевскую районную больницу на Кубани. В ее доме в станице была найдена записка, в которой она написала об оказываемом на нее давлении.Обвинения в вымогательстве предъявлены самой Наталье Стришней и ее брату Ивану. На предприятие "Слава Кубани", директором которого является Наталья Стришняя, наложен арест в качестве обеспечения по уголовному делу. Стришняя была арестована 30 июня 2019 года, но затем отпущена на свободу из-за проблем со здоровьем.Вячеслав Цеповяз был приговорен в 2013 году к двадцати годам лишения свободы по делу банды Цапков. Затем Верховный суд России снизил ему срок наказания на два месяца. Наталья Стришняя отсудила у бывшего супруга ровно половину изъятого при обыске имущества в 8 миллионов 600 тысяч рублей. Осень 2018 года возник скандал после появления фотографий пребывания Вячеслава Цеповяза в тюремной робе с мобильным телефоном за столом с крабами и икрой.Банда Цапков действовала в станице Кущевской с 1998 года по 2010 год. На ее счету убийства 19 человек, включая массовое убийство в доме фермера Ахметова 12 человек, включая детей. Лидер банды Сергей Цапок был приговорен к пожизненному заключению. Он умер в июле 2014 года в медчасти СИЗО Краснодара, не дожив до вступления в силу решения суда.