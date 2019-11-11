На Кубани выросло число школьников с признаками кишечной инфекции. По информации на 11 ноября медицинская помощь потребовалась шестидесяти детям из шести образовательных учреждений региона. Все они расположены в Кавказском районе. В настоящий момент под наблюдением врачей остаются 53 ребенка.

На Кубани выросло число школьников с признаками кишечной инфекции. По информации на 11 ноября медицинская помощь потребовалась шестидесяти детям из шести образовательных учреждений региона. Все они расположены в Кавказском районе. В настоящий момент под наблюдением врачей остаются 53 ребенка, сообщает ГТРК "Кубань".Ситуация находится на контроле представителей Роспотребнадзора по региону. По факту ЧП уже начато расследование. В ближайшее время во всех школах будет проведет полный комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. Чтобы определить причины возникновения заболевания, специалисты провели отбор проб пищевых продуктов и воды для исследования в лаборатории. Также обследованы сотрудники пищеблоков.Напомним, массовое отравление детей в Краснодарском крае произошло 9 ноября. С симптомами кишечной инфекции более 40 школьников поступили в инфекционное отделение города Кропоткин. Все они находились в удовлетворительном состоянии.