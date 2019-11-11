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<a href="https://33live.ru/novosti/11-11-2019-chudovishhe-bledans-otkrovenno-o-muzhe-zavorotnyuk.html" target="_blank">Чудовище: Бледанс откровенно о муже Заворотнюк</a> - Недавно Петр Чернышев вышел на лед после перерыва, связанного с болезнью его жены, актрисы Анастасии Заворотнюк. О супруге звезды сериала Моя прекрасная няня высказались актриса Эвелина Бледанс и шоумен Алексей Ягудин.