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<a href="https://33live.ru/novosti/11-11-2019-chut-li-ne-ubijstvo-pomoshhnik-o-sostoyanii-bolnogo-maksima-fadeeva.html" target="_blank">Чуть ли не убийство: помощник о состоянии больного Максима Фадеева</a> - Самочувствие Максима Фадеева ухудшилось настолько, что ему была проведена операция. О состоянии музыкального продюсера рассказал его адвокат Сергей Жорин.