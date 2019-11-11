Виталина Цымбалюк-Романовская с тоской смотрела на замену ее бывшего супруга Армена Джигарханяна. Недавно знаменитость посетила примечательный спектакль

Виталина Цымбалюк-Романовская с тоской смотрела на замену ее бывшего супруга Армена Джигарханяна. Недавно знаменитость посетила примечательный спектакльО разводе звездной пары ходили самые разнообразные слухи на любой вкус и цвет. Что только не говорили и о Виталине, и об Армене Борисовиче, но в скором времени сплетни улеглись. Однако сердце тонкочувствующей Цымбалюк-Романовской, похоже, так и осталось не зажившим. Она призналась, что ей было тяжело заставить себя отправиться на постановку, где одну из важных ролей играл не ее бывший муж."Нашла в себе силы посмотреть спектакль "Кошка на раскаленной крыше" по пьесе Т.Уильямса, который 25 лет назад перевернул всю мою жизнь. Тогда роль Большого Па играл Армен Джигарханян. Сегодня в спектакле Камы Гинкаса – Валерий Александрович Баринов" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала пианистка на своей странице в социальной сети "Инстаграм".Впрочем, стоит отметить, что спектакль не разочаровал знаменитость. В своих отзывах Виталина оставила лишь добрые слова, восхваляющие артистов и режиссеров.10 Ноя 2019 в 3:01 PST"Пьеса гениальная, слишком злободневная и потому – вечная. Почему лгут всегда с улыбкой, а правдой убивают? Какой выбор сделать, когда выбора нет? Есть вопросы на которые нет ответов и искать их бессмысленно. Но уметь быть счастливыми мы обязаны! И хотя над этим нужно работать каждый день – поверьте, оно того стоит" – заключила Цымбалюк-Романовская.Несмотря на тот факт, что текст был посвящен сугубо постановке, многие отметили, что скорее всего речь даже не столько о представлении, сколько о тоске по бывшему мужу. Комментаторы, конечно, оставили много позитивных отзывов, однако все же предположили, что артистка скучает по Джигарханяну. Впрочем, остается лишь догадываться – так ли это?.