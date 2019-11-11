9 декабря 2019 в Crocus City Hall состоится концерт Николая Носкова. Благодаря Дни.ру вы сможете попасть на концерт совершенно бесплатно.

9 декабря 2019 в Crocus City Hall состоится концерт Николая Носкова.Благодаря "Дни.ру" вы сможете попасть на концерт совершенно бесплатно.Заслуженный артист России возвращается на сцену. На концерте прозвучат любимые хиты из репертуара Николая Носкова.Для гостей, также, выступит: группа "Парк Горького", Александр Маршал, Евгений Маргулис, Диана Арбенина, Сергей Галанин, Валерия, Стас Пьеха, Слава, Александр Иванов и многие другие."Это будет большой концерт – и по сути, и по масштабам. Я хочу, чтобы Николай Носков вернулся и выступил, и чтобы его поддержали близкие друзья. Он живой и по-прежнему великий артист", – заявил Виктор Дробыш.Гостей будет ждать потрясающая музыкальная атмосфера и сюрпризы.Чтобы попасть на долгожданный концерт, достаточно выполнить два простых условия:Подпишитесь на@dniruОтметьте в комментариях разных друзейПубликация от (@dniru) 11 Ноя 2019 в 1:44 PSTБольше комментариев – больше шансов победить!Счастливчика выберем с помощью генератора случайных числе 2-го декабря в 12.00.