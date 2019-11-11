Накануне, 10 ноября, исполнилось два года со дня смерти сатирика Михаила Задорнова. О писателе вспомнила его дочь Елена.

Накануне, 10 ноября, исполнилось два года со дня смерти сатирика Михаила Задорнова. О писателе вспомнила его дочь Елена.Михаил Задорнов умер 10 ноября 2017 года. Артист до последнего вдоха боролся с опухолью головного мозга. Рядом с сатириком буквально дневали и ночевали его любимые женщины: жена Елена Бомбина с дочкой Леной и бывшая супруга Велта. Ради Михаила Задорнова женщины умудрились найти общий язык. Болезнь сатирика их объединила. "Когда папа умирал, то и первая жена приезжала. Мы брали смены. Были и я, и бывшая жена одновременно. Какой-то калейдоскоп событий", – призналась дочь Задорнова Елена на шоу Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры "Звезды сошлись".Она призналась, что то время было настолько жутким, что была бы рада его забыть, да не может. "Это такая болезнь, от которой уходят очень трудно. Я пытаюсь забыть эти страшные моменты в моей жизни, но не могу. Это была боль, страшная трагедия. У нас с ним всегда были доверительные отношения. Во время операции мы были с папой", – рассказала Елена.Для выхода в свет единственная наследница сатирика выбрала весьма эффектный образ, который подчеркнул аппетитные формы. Однако вспоминая об отце, Елена не думала, как выглядит перед зрителями и публикой в зале. "Папа не хотел показывать, что он уходит от нас, но он все прекрасно понимал. Последние дни были у него спокойными. Какие-то друзья его навещали. Все, что он должен был сделать, он совершил. Он многое на самом деле сделал в своей жизни", – заключила женщина.Елена озвучила последнюю волю отца. Она оказалась весьма простой, но очень символичной. "У него была последняя просьба: выпить стакан водки и послушать "Очи черные", – сообщила дочь Михаила Задорнова.