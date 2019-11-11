По данным экспертов, это 6 трлн рублей. Для сравнения рынок долевого строительства оценивается в 5 трлн рублей.

Объём рынка дизайнерских услуг в России составляет около 6 трлн рублей, сообщил президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий."Сегодня рынок дизайна - это почти 6 трлн рублей. Речь идёт о всех предоставляемых услугах, которые содержат в своём описании "дизайн". Сюда включены все услуги: начиная от дизайна ногтей заканчивая промышленным дизайном", - сказал Виталий Ставицкий на форуме в области дизайна и архитектуры Best For Life Design Forum & Award 2019, который прошёл на Комо.Он отметил, что это огромная цифра. К примеру, ёмкость рынка инжиниринга в два раза меньше - 2,9 трлн рублей, рынка легкой промышленности – 2,3 трлн рублей. При этом большая часть дизайнерского рынка находится в тени, развитию самого направления уделяется мало внимания. В вузах сокращается число бюджетных мест по профильным направлениям, а выпускники, которые получают специальное образование, не могут работать, потому что качество их профподготовки не соответсвует запросам рынка.В качестве противоположного примера он привёл Китай, где бурно развивается дизайн по всем направлениям, строятся профильные учебные заведения в каждом регионе."В результате у китайцев все высшие награды в международных конкурсах по дизайну. Они уже не копируют, они создают тренды", - добавил Виталий Ставицкий.При этом, по его словам, в России много талантливых дизайнеров, о которых знает весь мир, но не слышали ничего на Родине. Наша задача - популяризировать это направление.Ранее гуру дизайна Карим Рашид рассказал, как продвигать русские бренды на мировом рынке.