Экс-футболист сборной России и московского Спартака Денис Глушаков продолжает судебную тяжбу со своей бывшей женой Дарьей. На днях 32-летний игрок грозненского Ахмата подал иск к экс-супруге о защите чести и достоинства. Суд уже назначил дату первой встречи истца и ответчицы.

Экс-футболист сборной России и московского "Спартака" Денис Глушаков продолжает судебную тяжбу со своей бывшей женой Дарьей. На днях 32-летний игрок грозненского "Ахмата" подал иск к экс-супруге о защите чести и достоинства. Суд уже назначил дату первой встречи истца и ответчицы.Денис и Дарья поженились в 2009 году и в браке у них родились две дочери – Валерия и Александра. После развода футболист никак не мог прийти к соглашению со своей бывшей "половиной" по вопросу раздела имущества и выплаты алиментов на дочерей. В феврале нынешнего года один из районных судов Москвы постановил взыскивать с футболиста алименты в размере 33% месячной зарплаты.А в августе 2019 года завершилась еще одна тяжба экс-супругов в Никулинском районном суде столицы, который определил разделить имущество между разведенными Глушаковыми пополам. Летом сообщалось, что Дарья и ее адвокаты не согласны с такой ситуацией и будут обжаловать это решение. И вот теперь мать двух дочерей ждет еще один иск от бывшего мужа.