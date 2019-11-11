В Прямом эфире обсуждают трагическую историю, которая произошла в ночь на 8 ноября в Петербурге: 63-летний доцент Петербургского университета Олег Соколов признался, что убил и расчленил свою возлюбленную — 24-летнюю аспирантку Настю Ещенко, а останки ее пытался утопить в реке Мойке.

В "Прямом эфире" обсуждают трагическую историю, которая произошла в ночь на 8 ноября в Петербурге: 63-летний доцент Петербургского университета Олег Соколов признался, что убил и расчленил свою возлюбленную — 24-летнюю аспирантку Настю Ещенко, а останки ее пытался утопить в реке Мойке.В студии его бывшие студенты рассказывают о том, какими яркими были лекции знатока эпохи Наполеона Соколова, а коллеги – о его огромном вкладе в историческую науку.Доцент часто появлялся на разных костюмированных мероприятиях в образе Наполеона, приходил в университет со "свитой" и мог отправить с зачета студентов, если они не признавали величия Бонапарта.При этом в программе всплывают истории из жизни Соколова, по которым можно было предположить неадекватность ученого.Писатель Евгений Понасенков рассказывает: несколько лет назад он призывал обратить внимание на доцента из-за того, что он оскорблял студентов и даже избил связанную девушку, но ректор университета и декан истфака, по его словам, не обратили на это внимание и не приняли мер.О том, что Понасенков обращался по поводу Соколова и к ней, подтверждает Валентина Петренко, которая в то время была членом Совета Федерации.Она рассказала, что после обращения к ней Понасенкова позвонила ректору университета, но тот ответил, что Соколов – гениальный ученый, и пока не будет открыто на него уголовное дело, уволить его не смогут.После тех сообщений в университете провели комиссию по этике, и Соколова лишили премии.Понасенков считает, что если бы вовремя обратили внимание на эти сигналы, то трагедии можно было избежать.С этим не согласны коллеги Соколова, которые обращают внимание на то что писатель, который был оппонентом доцента, сейчас "пиарится" на трагедии с целью привлечь к себе внимание.В студии также демонстрируют фрагменты радио- и телепередач в петербургских СМИ, гостем которых часто бывал Соколов. Иногда он даже приходил на программы с саблей.Рассказывают знавшие его и о том, что ученого называли "сир" и "ваше величество", а художник Сергей Бугаев (игравший Африку в фильме "Асса") в шоке от произошедшего, потому что вместе со своей девушкой бывал в гостях у ученого.Посмотреть эту публикацию в Instagram21сентября Олег Соколов пригласил нас с Аней и Мишей Трофименко на ужин. Сегодня его достали из мойки. В рюкзаке обнаружили женские руки....Публикация от Sergey_Bugaev_Afrika (@sergey_bugaev_afrika) 9 Ноя 2019 в 7:32 PSTРяд гостей в студии считают, что до трагедии довели "раздутое эго и разнузданный блуд", в результате чего Соколов стал "чудовищем, которого надо посадить в клетку".Однако адвокат Павел Астахов предсказывает иной исход дела. По его словам, Соколова, скорее всего, признают невменяемым, год-два полечат, и он окажется на свободе.На вопрос, не девальвируются ли в таком случае научные достижения, Астахов отвечает: нет, потому что невменяемым признают в отношении конкретного деяния, а не научных работ.При этом несколько человек в студии обращают внимание на то, что многие гениальные известные люди были психически не совсем нормальны.Адвокат Соколова, в свою очередь, в ответ на всплывающие в СМИ подробности о жизни доверителя напоминает, что презумпцию невиновности еще никто не отменял.Какие слова журналиста Александра Невзорова во время программы шокировали студию? Почему руководство университета и истфака СПбГУ не реагировали на "тревожные звонки" про Соколова?Правда ли, что романы преподавателей и студенток здесь – в порядке вещей? Что еще рассказывают о доценте-расчленителе знавшие его лично? И что на самом деле стало причиной конфликта Соколова и его возлюбленной?Обсуждение этой трагической истории – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".