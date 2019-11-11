В Прямом эфире обсуждают трагическую историю, которая произошла в ночь на 8 ноября в Петербурге: 63-летний доцент Петербургского университета Олег Соколов признался, что убил и расчленил свою возлюбленную — 24-летнюю аспирантку Настю Ещенко, а останки ее пытался утопить в реке Мойке.
В "Прямом эфире" обсуждают трагическую историю, которая произошла в ночь на 8 ноября в Петербурге: 63-летний доцент Петербургского университета Олег Соколов признался, что убил и расчленил свою возлюбленную — 24-летнюю аспирантку Настю Ещенко, а останки ее пытался утопить в реке Мойке.
В студии его бывшие студенты рассказывают о том, какими яркими были лекции знатока эпохи Наполеона Соколова, а коллеги – о его огромном вкладе в историческую науку.
Доцент часто появлялся на разных костюмированных мероприятиях в образе Наполеона, приходил в университет со "свитой" и мог отправить с зачета студентов, если они не признавали величия Бонапарта.
При этом в программе всплывают истории из жизни Соколова, по которым можно было предположить неадекватность ученого.
Писатель Евгений Понасенков рассказывает: несколько лет назад он призывал обратить внимание на доцента из-за того, что он оскорблял студентов и даже избил связанную девушку, но ректор университета и декан истфака, по его словам, не обратили на это внимание и не приняли мер.
О том, что Понасенков обращался по поводу Соколова и к ней, подтверждает Валентина Петренко, которая в то время была членом Совета Федерации.
Она рассказала, что после обращения к ней Понасенкова позвонила ректору университета, но тот ответил, что Соколов – гениальный ученый, и пока не будет открыто на него уголовное дело, уволить его не смогут.
После тех сообщений в университете провели комиссию по этике, и Соколова лишили премии.
Понасенков считает, что если бы вовремя обратили внимание на эти сигналы, то трагедии можно было избежать.
С этим не согласны коллеги Соколова, которые обращают внимание на то что писатель, который был оппонентом доцента, сейчас "пиарится" на трагедии с целью привлечь к себе внимание.
В студии также демонстрируют фрагменты радио- и телепередач в петербургских СМИ, гостем которых часто бывал Соколов. Иногда он даже приходил на программы с саблей.
Рассказывают знавшие его и о том, что ученого называли "сир" и "ваше величество", а художник Сергей Бугаев (игравший Африку в фильме "Асса") в шоке от произошедшего, потому что вместе со своей девушкой бывал в гостях у ученого.
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21сентября Олег Соколов пригласил нас с Аней и Мишей Трофименко на ужин. Сегодня его достали из мойки. В рюкзаке обнаружили женские руки....
Публикация от Sergey_Bugaev_Afrika (@sergey_bugaev_afrika) 9 Ноя 2019 в 7:32 PST
Ряд гостей в студии считают, что до трагедии довели "раздутое эго и разнузданный блуд", в результате чего Соколов стал "чудовищем, которого надо посадить в клетку".
Однако адвокат Павел Астахов предсказывает иной исход дела. По его словам, Соколова, скорее всего, признают невменяемым, год-два полечат, и он окажется на свободе.
На вопрос, не девальвируются ли в таком случае научные достижения, Астахов отвечает: нет, потому что невменяемым признают в отношении конкретного деяния, а не научных работ.
При этом несколько человек в студии обращают внимание на то, что многие гениальные известные люди были психически не совсем нормальны.
Адвокат Соколова, в свою очередь, в ответ на всплывающие в СМИ подробности о жизни доверителя напоминает, что презумпцию невиновности еще никто не отменял.
Какие слова журналиста Александра Невзорова во время программы шокировали студию? Почему руководство университета и истфака СПбГУ не реагировали на "тревожные звонки" про Соколова?
Правда ли, что романы преподавателей и студенток здесь – в порядке вещей? Что еще рассказывают о доценте-расчленителе знавшие его лично? И что на самом деле стало причиной конфликта Соколова и его возлюбленной?
Обсуждение этой трагической истории – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".