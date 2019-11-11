Президент России Владимир Путин призвал членов правительства последовать его примеру и привиться от гриппа. Речь об этом зашла во время обсуждения доклада главы Минздрава Вероники Скворцовой о результатах проводимой в стране вакцинации.

Президент России Владимир Путин призвал членов правительства последовать его примеру и привиться от гриппа. Речь об этом зашла во время обсуждения доклада главы Минздрава Вероники Скворцовой о результатах проводимой в стране вакцинации.Глава государства поинтересовался у министров, кто из них уже сделал рекомендованную прививку. Оказалось, что среди членов кабинета министров таких только трое."Четыре — я тоже сделал", — сообщил Владимир Путин. А затем в шутку добавил: "Значит, гриппом заболел — самострел. Ну, а как? Можно предотвратить — не предотвратил".Перейдя на серьезный тон, президент попросил собравшихся подумать об этом, передает РИА Новости.В целом, по словам Вероники Скворцовой, система здравоохранения готова к сезонному росту заболеваемости гриппом. Ожидается, что этот период начнется ближе к концу декабря и будет иметь среднюю интенсивность."В целом мы готовы и все необходимые мероприятия, чтобы ситуация не вышла за пределы обычной сезонной. Под контролем держим ситуацию", — подчеркнула глава Минздрава.По данным 8 ноября в России привиты свыше 55 миллионов человек — это более 38% населения страны.