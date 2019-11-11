Что ни говори, а Анастасия Волочкова и Никита Джигурда любят эпатировать публику различными фокусами. Не обошлось и в этот раз, когда певец в своем репертуаре решил поддержать давнюю подругу.

Что ни говори, а Анастасия Волочкова и Никита Джигурда любят эпатировать публику различными фокусами. Не обошлось и в этот раз, когда певец в своем репертуаре решил поддержать давнюю подругу.Не секрет, что знаменитости по-разному стремятся поддерживать имидж и привлекать внимание к собственной персоне, однако в этот раз вышел каламбурный перебор. На своей странице в социальной сети "Инстаграм" Волочкова выложила примечательное видео, где к ней во весь опор на вороном жеребце несется Никита Борисович.Мужчина облачен в средневековый утрированный костюм нормандского воина. Правда, судя по высказываниям с "приветом от творца и ангелов", Джигурда все же предстал в образе кого-то из богов. В ролике эпатажный певец называет Анастасию богиней и признается в любви. Предположительно, к ее творчеству. Стоит отметить, что несмотря на многочисленных критиков, балерина не унывает и продолжает работать.Любопытно видео танцовщица подписала так: "Дорогие мои, на мою премьеру в Вегасе уже скачет на коне мой вселенский друг Никита Джигурда 🔥 На этом коне, только на белом, мы с ним и уедем!😂" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.)9 Ноя 2019 в 3:22 PSTТем не менее, пользователи не оценили подобный креатив. Многие обрушились на Волочкову и Джигурду с резкой критикой, отметив, что такой акт поддержки выглядит весьма нелепо: "Урод с мехом из животных , сейчас не прошлый век..😢", "Да это ужас. Ему не надоел самому этот эпатаж?", "Шут гороховый🤦‍♀️", "А что коня покрасят в белый цвет? Вроде там черный цвет", "Насте-богине под хвост заглядывал🤣", "В дурке день открытых дверей", "Так вот он какой прынц на коне😆".