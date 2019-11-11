Не так давно на экраны вышел провокационный фильм Текст по роману Дмитрия Глуховского. Одну из главных ролей в нем сыграла Кристина Асмус. Примечателен тот факт, что в киноленте предостаточно постельных сцен, из-за чего на супругу Харламова сначала обрушилась лавина критики, а после последовали реальные угрозы.

Не так давно на экраны вышел провокационный фильм "Текст" по роману Дмитрия Глуховского. Одну из главных ролей в нем сыграла Кристина Асмус. Примечателен тот факт, что в киноленте предостаточно постельных сцен, из-за чего на супругу Харламова сначала обрушилась лавина критики, а после последовали реальные угрозы.О том, что в адрес Кристины регулярно поступают обещания жуткой расправы, рассказал ее друг Александр Цыпкин. На своей странице в социальной сети "Инстаграм" молодой человек довольно резко высказался в адрес злопыхателей. Конечно, он верит, что различные злобные послания не имеют под собой действительного призыва к радикальным действиям, однако выразил нешуточное беспокойство за судьбы актрисы."Пока мы тут рассуждали о плюсах и минусах нынешнего строя в России, появилась целая группа на всю голову отъехавших отморозков, которых неплохо бы запереть принудительно в дурдом и там держать. Я просто в ****** (шоке – прим.ред.) после разговора с Кристиной Асмус . Кто не в курсе она сыграла в эротической сцене в фильме "Текст" и подверглась за это натуральной травле моралистов" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – рассказал Цыпкин.По его словам, оказалось, что актрисе поступают реальные угрозы. "То есть какие-то твари, наивно думая, что их не вычислить по айпи совершают уголовно-наказуемое преступление. Государство по идее должно защищать своих граждан, находить этих упырей и беспощадно сажать", – подчеркнул молодой человек.10 Ноя 2019 в 12:23 PSTВ конце он отметил, что несмотря на сам факт травли, Асмус и Харламов успешно продолжают отбиваться от "толпы зомби", справляясь с ситуацией. Им остается только держаться и не поддаваться на провокации злопыхателей."Кучка клинических психопатов с отравленной душой и бессмысленным существованием это всего лишь побочный эффект развития цивилизации, но повторюсь государство должно их взять под контроль. Иначе кончится все кровью. Либо хейтера, либо его жертвы", – подытожил Цыпкин.