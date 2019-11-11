Информация об обстоятельствах происшествия и пострадавших уточняется

Видео ДТП выложено в паблике около часа назад.В результате столкновения с легковым автомобилем, опрокинулся грузовик. Службы МЧС и ГИБДД уже работают на месте аварии. Информация об обстоятельствах происшествия и пострадавших уточняется