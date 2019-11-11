Доцента исторического факультета СПбГУ Олега Соколова доставили в петербургский суд, который должен избрать ему меру пресечения. Он подозревается в убийстве своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко.

Доцента исторического факультета СПбГУ Олега Соколова доставили в петербургский суд, который должен избрать ему меру пресечения. Он подозревается в убийстве своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко.Как сообщает "Московский комсомолец", Соколов пожаловался судьям на недомогание. В частности, его беспокоит гайморит и перенесенный инфаркт. Подозреваемый выглядел неважно, постоянно сморкался в платок. Защита намерена попросить для доцента домашний арест, поскольку он совершил убийство якобы в состоянии аффекта.Соколов во время заседания отметил, что он разведен, у него есть дети 7 и 12 лет, которых воспитывает экс-супруга. Слушая предъявленное обвинение, доцент истфака сначала сидел прямо, а затем уронил на руки голову, словно собираясь зарыдать. Он действительно заплакал спустя несколько минут, причем, как отмечает издание, с воем и присвистом. Судья на это сделала замечание, чтобы Соколов взял себя в руки, поскольку все "взрослые люди" и надо продолжать работать. "Понимаю, что для вас ситуация стрессовая, но для всех остальных она не менее стрессовая", — заявила судья.На заседании было большое количество журналистов. В зале суда присутствовала знакомая Соколова, которая рассказала, что знает обвиняемого с начала девяностых. На момент знакомства она работала на киностудии "Ленфильм", где доцент консультировал одного их режиссеров. "Меня поразил масштаб личности, его обширные знания истории и культуры. То, что произошло, мне кажется недоразумением, в такое сложно поверить", — отметила знакомая.Трагический инцидент произошел 7 ноября. В ходе ссоры Соколов поссорился со своей возлюбленной и застрелил ее из ружья. Тело доцент расчленил, вынес его по частям с намерением сбросить в реку. В итоге Соколова выловили из Мойки.