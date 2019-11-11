В Зеленограде кроссовер протаранил карету скорой помощи с несовершеннолетним пациентом. Позже водитель автомобиля Mersedes объяснил свой неожиданный маневр тем, что испугался знака Въезд запрещен. Авария попала на видео, снятое регистратором очевидца.

В Зеленограде в воскресенье кроссовер протаранил карету скорой помощи с несовершеннолетним пациентом на Кутузовском шоссе.Автомобиль Mersedes совершенно неожиданно для всех участников движения резко свернул налево через две полосы и вытолкнул опережающую скорую, ехавшую с проблесковыми маячками, на встречку.По сообщению "Инфопортала Зеленограда", в аварии никто не пострадал, и подростка с места ДТП забрала другая бригада медиков.Водитель кроссовера объяснил свой необычный маневр тем, что испугался "Кирпича" — знака "Въезд запрещен", расположенного на разделительной полосе.