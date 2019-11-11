Каталонские радикалы из движения Демократическое цунами перекрыли одну из трасс, соединяющих Испанию с Францией. Оппозиционеры намерены проводить акции протеста до 13 ноября.

Каталонские радикалы из движения "Демократическое цунами" перекрыли одну из трасс, соединяющих Испанию с Францией.Митингующие заблокировали дорогу AP-7 в провинции Жирона. Движение перекрыто в обе стороны. Там сразу выстроились длинные пробки​​​. Цель оппозиции – заставить "Испанию понять, что единственный способ — сесть и поговорить", сообщает ТАСС.14 октября Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Они получили от 9 до 13 лет заключения. После этого в Каталонии начались акции протеста и беспорядки.Движение "Демократическое цунами" намерено добиваться права на самоопределение и освобождения каталонских политиков вне зависимости от результатов выборов в парламент. Между тем Национальный суд может признать движение террористической организацией.Оппозиционеры намерены проводить акции протеста до 13 ноября. Они призвали своих сторонников взять на работе отгул, запастись "теплой одеждой, спальным мешком, едой и дополнительной батареей для мобильных" и провести ночь на улице.