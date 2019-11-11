Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в понедельник, 11 ноября, благополучно вывела на низкую околоземную орбиту шестьдесят мини-спутников, которые предназначены для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink.

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в понедельник, 11 ноября, благополучно вывела на низкую околоземную орбиту шестьдесят мини-спутников, которые предназначены для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink. Об этом сообщается на сайте компании SpaceX.Запуск Falcon 9 был осуществлен в 9:56 по восточному времени США (17:56 по московскому времени) на космодроме NASA в штате Флорида.Это уже четвертый запуск двухступенчатой ракеты-носителя. Спасательные суда не стали ловить в специальные надводные сети части многоразового обтекателя ракеты-носителя. Такое решение принято по той причине, что в районе Атлантики происходит сильное волнение, существуют опасения по поводу надежности конструкции для ловли в подобных условиях. Невзирая на это, специальные спасательные суда компании SpaceX направились к месту приводнения частей обтекателя, сообщает "Интерфакс".Starlink — это спутниковая сеть следующего поколения. Она способна обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация данного проекта началась в феврале 2018 года. Компания SpaceX оценивает затраты на осуществление задуманного в десять миллиардов долларов. По мнению экспертов, итоговая сумма будет выше.В октябре 2019 года Илон Маск, являющийся основателем Space X, впервые написал на своей странице в Twitter сообщение с помощью Starlink.