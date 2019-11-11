Экс-президент Украины Петр Порошенко судорожно пытается спасти свои активы. И хотя новые власти не предпринимают против него решительных шагов, бывший президент опасается, что может в одночасье лишиться нажитого непосильным трудом.

Экс-президент Украины Петр Порошенко судорожно пытается спасти свои активы. И хотя новые власти не предпринимают против него решительных шагов, бывший президент опасается, что может в одночасье лишиться "нажитого непосильным трудом".Свой основной актив – кондитерскую корпорацию Roshen -бывший президент перерегистрировал на своего старшего сына Алексея. "Ненужно быть сильно умным, чтобы не догадываться, что Петр Порошенко ожидаетвозможного ареста своих активов и, как следствие, конфискации имущества",– заявил в эфире телеканала "112 Украина" юрист Андрей Портнов, ранееработавший в администрации Виктора Януковича.Несмотря на ожидания общественности, Владимир Зеленский покане предпринимает решительных действий в отношении своего предшественника. Темне менее экс-президент опасается, что в один прекрасный момент решения по немумогут быть приняты, отметил Портнов.В конце концов, Украина – страна политическихнеожиданностей. Сегодняшние хозяева жизни в одночасье могут остаться уразбитого корыта. Порошенко это понимает, уверен Портнов, поэтому началпереписывать свой главный актив на сына."Властям будеточень тяжело арестовать имущество и потом его конфисковывать", – объяснил адвокат намерения экс-президента.Журналистам стало известно, что в начале ноября владельцемглавной структуры корпорации "Рошен" – ООО"Центрально-Европейская кондитерская компания" – стал Алексей. Соответствующие сведения внесены в государственный реестр юрлиц.Также -младший стал формальным собственникомпредприятий, где "Центрально-Европейская кондитерская компания"является учредителем. Речь идет о "Рошен де люкс", "РошенМир", "Рошен-Волынь".