Экс-президент Украины Петр Порошенко судорожно пытается спасти свои активы. И хотя новые власти не предпринимают против него решительных шагов, бывший президент опасается, что может в одночасье лишиться нажитого непосильным трудом.
Экс-президент Украины Петр Порошенко судорожно пытается спасти свои активы. И хотя новые власти не предпринимают против него решительных шагов, бывший президент опасается, что может в одночасье лишиться "нажитого непосильным трудом".
Свой основной актив – кондитерскую корпорацию Roshen -
бывший президент перерегистрировал на своего старшего сына Алексея. "Не
нужно быть сильно умным, чтобы не догадываться, что Петр Порошенко ожидает
возможного ареста своих активов и, как следствие, конфискации имущества",
– заявил в эфире телеканала "112 Украина" юрист Андрей Портнов, ранее
работавший в администрации Виктора Януковича.
Несмотря на ожидания общественности, Владимир Зеленский пока
не предпринимает решительных действий в отношении своего предшественника. Тем
не менее экс-президент опасается, что в один прекрасный момент решения по нему
могут быть приняты, отметил Портнов.
В конце концов, Украина – страна политических
неожиданностей. Сегодняшние хозяева жизни в одночасье могут остаться у
разбитого корыта. Порошенко это понимает, уверен Портнов, поэтому начал
переписывать свой главный актив на сына.
"Властям будет
очень тяжело арестовать имущество и потом его конфисковывать", – объяснил адвокат намерения экс-президента.
Журналистам стало известно, что в начале ноября владельцем
главной структуры корпорации "Рошен" – ООО
"Центрально-Европейская кондитерская компания" – стал Алексей
. Соответствующие сведения внесены в государственный реестр юрлиц.
Также -младший стал формальным собственником
предприятий, где "Центрально-Европейская кондитерская компания"
является учредителем. Речь идет о "Рошен де люкс", "Рошен
Мир", "Рошен-Волынь".