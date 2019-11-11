Мероприятие состоялось в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел.

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел полицейские организовали экскурсию в музей полиции для учеников старших классов школы №22 города Коврова. Провел экскурсию председатель Совета ветеранов МО МВД России «Ковровский» подполковник милиции в запасе Александр Гаров.Школьники узнали много интересных фактов из истории органов внутренних дел района, руководителях Отдела и начальниках служб, ветеранах, участвовавших в Великой Отечественной войне.Ребята с неподдельным интересом рассматривали представленные с музее подлинные документы, боевые награды, фотографии, личные вещи, принадлежавшие тем, кто в свое время стоял на охране правопорядка в родном районе.Школьники задавали вопросы об особенностях несения службы в разных подразделениях милиции и полиции, известных земляках – сотрудниках органов внутренних дел, чьи имена помнят и сегодня.В завершение мероприятия ребята поблагодарили ветерана за познавательную экскурсию и поздравили полицейских с наступающим профессиональным праздником.