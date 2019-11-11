В окрестностях Киева несколько дорожных происшествий завели маршрутку во двор частного дома. Автобус вломился в закрытые ворота, проехал полтора десятка метров и только потом остановился.

В окрестностях Киева несколько дорожных происшествий завели маршрутку во двор частного дома.Все началось с решения водителя легковушки пересечь оживленную дорогу перед другими участниками движения. Мужчина оказался везучим, и его автомобиль никто не задел.Пытаясь уклониться от внезапно появившейся на дороге машины, другая легковушка вильнула на встречную полосу, по которой ехала маршрутка, и испугала мужчину, сидевшего за ее рулем.Водитель автобуса, в свою очередь, заложил слишком сильный вираж, потерял управление, слетел с дороги, проломил ворота и оказался в ухоженном дворе частного дома.По словам очевидцев, один из пассажиров в сердцах вооружился аварийным молотком, разбил окно, однако вышел вместе с остальными через дверь.О пострадавших в результате аварии не сообщается.