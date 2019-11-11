Как передает , в результате ДТП с участием восьми автомобилей на Волгоградском проспекте есть пострадавшие.Виновник аварии скрылся с места происшествия, бросив свою машину. Очевидец ..

Как передает , в результате ДТП с участием восьми автомобилей на Волгоградском проспекте есть пострадавшие.Виновник аварии скрылся с места происшествия, бросив свою машину.Очевидец рассказал, что один из водителей агрессивно вел себя на автомагистрали и подверг опасности других участников дорожного движения. Его выбросило на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.