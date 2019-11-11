Организаторы футбольного матча чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Бельгии сообщили, что все билеты на игру, которая состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге, проданы. Встречу на Газпром Арене посетят 68 тыс. зрителей, из которых фанатов гостей будет 213 человек.

Организаторы футбольного матча чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Бельгии сообщили, что все билеты на игру, которая состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге, проданы. Встречу на "Газпром Арене" посетят 68 тыс. зрителей, из которых фанатов гостей будет 213 человек.Россияне и бельгийцы уже обеспечили себе выход в финальную часть Евро-2020, выиграв с заметным отрывом групповой турнир под литерой "I": бельгийские "красные дьяволы" идут первыми, набрав 24 очка, у нашей команды 21 турнирный балл. Первый матч этих сборных на поле наших соперников завершился в марте со счетом 3:1 в пользу Бельгии.