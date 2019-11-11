«В Карабаново не будет ни сортировочных станций, ни полигонов»

Олег Коврижных, председатель совета народных депутатов: «Сегодня есть скорректированная территориальная схема, которая говорит, что в Карабаново не будет ни сортировочных станций, ни полигонов. Будет работать сортировочная станция под деревней Следнево (ООО "Бригантина"). Я сам был на этой станции. Это новая, современная станция, с большой производительностью, которая сортирует все отходы: металл, пластик, картон стекло и пускает в переработку»