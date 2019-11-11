Следствие по делу о гибели сооснователя Белых касок Джеймса Ле Мезюрье еще не началось, однако британские СМИ по традиции начали выдвигать русофобские заявления и намекать на причастность Москвы.

Следствие по делу о гибели сооснователя "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье еще не началось, однако британские СМИ по традиции начали выдвигать русофобские заявления и намекать на причастность Москвы.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали в министерстве иностранных дел России.Отмечается, что на официальном сайте МИД РФ опубликовано за последние несколько лет не менее 120 материалов, посвященных "беспринципным злодеяниям" "Белых касок", организации, чья деятельность тесно связана с ближневосточными проектами спецслужб ряда западных стран.Подчеркивается, что в опубликованных материалах, в частности, говорилось о вкладе сотрудника британских спецслужб Джеймса Ле Мезюрье, чья персона оказалась в центре внимания прессы Туманного Альбиона только после его гибели.На Смоленской площади обратили внимание на публикацию в The Independent, в которой смерть агента увязывается с заявлением официального представителя российского министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой от 8 ноября 2019 года, разоблачающим деятельность Ле Мезюрье.МИД России напоминает, что журналисты The Independent позабыли о том, что по Мезюрье сделал специальное заявление заместитель иностранных дел России Олег Сыромолотов – причем, еще 16 марта 2019 года.Москва считает, что сотрудники средств массовой информации Соединенного Королевства действуют по давно отработанным "лекалам" – во время "горячих" новостей вбрасывают эмоциональный информационный повод, обвиняя во всем Россию, а когда обнаруживается ее непричастность, переключаются на другие резонансные сюжеты.МИД РФ считает, что подобный прием применялся западными СМИ при освещении инцидентов, связанных со смертью Александра Литвиненко, Бориса Березовского, а также отравлением Скрипалей.