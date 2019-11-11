Основные положения законодательства и нюансы прохождения процедуры миграционного учета...

Столичная полиция проводит правовое информирование по актуальным вопросам, касающимся прав граждан и деятельности органов внутренних дел, в рамках проекта «Доступное право».Этот выпуск посвящен процедуре миграционного учета иностранных граждан. У многих лиц, выступающих принимающей стороной, и иностранных граждан порой вызывает затруднение соблюсти все требования закона, в то время как за неосуществление или неправильное осуществление обязанностей в рамках миграционного учета предусмотрена административная ответственность.Об основных положениях законодательства и нюансах прохождения процедуры миграционного учета расскажет старший юрисконсульт Правового управления ГУ МВД России по г. Москве капитан внутренней службы Инга Чувальская.Печатная версия развернутых ответов в разделе: Правовое информирование.