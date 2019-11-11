Во Владимирской области учреждено отделение общества русской словесности

Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон избран председателем регионального отделения общества русской словесности, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.На учредительном собрании общества врио первого заместителя губернатора Марина Чекунова отметила, что развитие, защита и поддержка русского языка — важнейшие задачи государства.«Общественность не должна оставаться в стороне от этих процессов, и общество русской словесности может стать действенным инструментом для поддержки русского языка», — заявила Марина Чекунова.На учредительном собрании митрополит Тихон был избран председателем общества, а также были созданы рабочие группы по образованию, культуре и просвещению.