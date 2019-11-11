В отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело - он обвиняется в приготовлении убийства по найму. Россиянин решил лишить жизни родную мать с целью последующего завладения квартирой.

В отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело — он обвиняется в организации убийства по найму. Россиянин решил лишить жизни родную мать с целью последующего завладения квартирой.Об этом сообщает Следственный комитет по Москве. Чтобы реализовать преступный замысел, мужчина привлек знакомого, который должен был совершить убийство женщины. За это обвиняемый обещал ему денежное вознаграждение. Нанятый киллер, в свою очередь, сообщил об этом в правоохранительные органы.Сотрудниками полиции были организованы оперативно-розыскные мероприятия, также инсценировано убийство женщины. Исполнитель, как и было договорено с ним заранее, сообщил заказчику о реализации его просьбы. Москвича, покусившегося на недвижимость, пригласили в следственный отдел якобы для дачи показаний, где его и задержали.При обыске по месту жительства обвиняемого был обнаружен и изъят пистолет с глушителем, а также патроны. В настоящее время мужчина задержан и заключен под стражу. Проводится комплекс следственных действий, расследование уголовного дела продолжается.