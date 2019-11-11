Новости о состоянии здоровья всенародно любимой прекрасной няни поступают очень дозировано. Родные актрисы словно набрали в рот воды. Вот и приходится многочисленным поклонникам доверять ясновидящим, гадалкам и друзьям Анастасии Заворотнюк. Однако доверять стоит только серьезным людям.

Новости о состоянии здоровья всенародно любимой "прекрасной няни" поступают очень дозировано. Родные актрисы словно набрали в рот воды. Вот и приходится многочисленным поклонникам доверять ясновидящим, гадалкам и друзьям Анастасии Заворотнюк. Однако доверять стоит только серьезным людям.Корреспондент "Дни.ру" обратился за комментарием к практикующему хирургу-онкологу. По слухам, Анастасии Заворотнюк поставлен диагноз "глиобластома". Это быстрорастущая злокачественная опухоль центральной нервной системы, как правило, расположенная в полушарии головного мозга."Насколько я могу судить по сообщениям в СМИ, у Насти так называемая вторичная глиобластома, которая встречается реже, развивается медленнее и не столь опасна, – заявил врач. – Вторичная глиобластома поражает около 10% людей с раком мозга, причем большинство из них получают эту форму рака в 45-50 лет (Заворотнюк 48. – Прим. ред.). Обычно люди с таким диагнозом при успешном лечении живут полтора года. Если опухоль имеет благоприятный генетический маркер, то продолжительность жизни возрастает до пяти лет. Такое в моей практике случалось в 5% случаев"."Как я слышал от коллег,смогли удалить раковое образование, не задев здоровые ткани. Теперь ей показан курс генной терапии, – продолжил специалист. – Семья актрисы говорила, что Настя не находилась в коме, не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Эта информация звучит очень обнадеживающе".Поклонники радуются таким новостям и надеются на благоприятный исход. Мол, если любимая миллионами актриса поправится, то и в "огоньках" сможет сняться, а это будет лучший подарок для страны. Настоящее новогоднее чудо!